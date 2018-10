Çocuklar hayvanlarla Mutlu Pati Şenliği'nde buluştu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Hayvanları Koruma Günü'nde, ikincisini gerçekleştirdiği ‘Mutlu Pati Şenliği'yle çocuklar ve hayvanları bir araya getirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Mutlu Pati Şenliği'yle çocuklara doyumsuz bir gün yaşattı. Mutlukent Sahil Çay Bahçesi yanında gerçekleşen ve Süleymanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde sahiplenilmeyi bekleyen kedi ve köpeklerin de katıldığı şenlikte, çocuklar sokak hayvanları ile kaynaşırken hayvan severlerde evlerinde baktıkları minik dostları ile Mutlu Pati Şenliği'ne katılarak etkinliğe destek verdi.

Etkinlikte, parkur yarışları, çuval yarışı, yaratıcı çocuk atölyeleri, kedi köpek evi yapımı, kuşyemliği yapımı, sokak hayvanları beslenme kabı yapımı, hayvan figürleri mozaik yapıştırma, evcil hayvan bandana yapımı, sosis balonlar ve yüz boyama atölyeleri ile eğlence doruğa çıkarken patlaşmış mısır ve pamuk şeker ikramı ile de çocuklar mutluluğu yakaladı. Yarışma yapan çocuklara da hayvanları beslemeleri için kedi ve köpek mamaları verildi.

“Biliyorsunuz hayvanları sevmeyen insanları sevmiyor”

Etkinliğe katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, hayvanları seven bir gençliğin oluşması için böyle etkinliklerin olması gerektiğine vurgu yaparak, “Mutlu Pati Şenliği, Özelikle çocuklarımızın hayvan sevgisi, canlı sevgisine ulaşabilmeleri için bu etkinliği yapıyoruz. Biliyorsunuz hayvanları sevmeyen insanları sevmiyor. Allah'ın yarattığı bütün canlıları seven bir Süleymanpaşalı gençlik olsun diye bu çocuklarımız hayvanlarla bir araya getiriyoruz. Bir kesim her ne kadar hayvanlara can dostum diyorsa da bizim bütün canlılar can dostumuz. Bu şenliğin düzenli olarak yapılması için artık bir gelenek haline geldi. Bu nedenle çocuklarımız mutlu onlar mutlu olduğu için mutlu kentin başkanı da mutlu oluyor” dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat konuşmasının ardından stantları gezerek çocuklar ile bir araya geldi. Eşkinat, bir köpeğin ameliyatı için çaba sarf eden ve onların bakımını yapan iki çocuğa da teşekkür ederek, teşekkür belgesi verdi.