Çocuklar “Kendimi Seviyorum” etkinliğinde buluştu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi ve Süleymanpaşa Çocuk Kulübü işbirliğinde çocuklara yönelik "Kendimi Seviyorum" etkinliği düzenlendi.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi ve Süleymanpaşa Çocuk Kulübü işbirliğinde çocuklara yönelik "Kendimi Seviyorum" etkinliği düzenlendi.
2013-2014 doğumlu çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikte çocukların el-göz koordinasyon becerisi ve farkındalıklarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. 11 çocuğun katıldığı etkinlikte ayrıca çocuklar kendi bedenlerini kağıt üzerine çizerek eğlenceli anlar yaşadı.