Çocuklar “Kendimi Seviyorum” etkinliğinde buluştu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi ve Süleymanpaşa Çocuk Kulübü işbirliğinde çocuklara yönelik "Kendimi Seviyorum" etkinliği düzenlendi.

2013-2014 doğumlu çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikte çocukların el-göz koordinasyon becerisi ve farkındalıklarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. 11 çocuğun katıldığı etkinlikte ayrıca çocuklar kendi bedenlerini kağıt üzerine çizerek eğlenceli anlar yaşadı.