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Çocuklar lunaparkta gençlerle eğlendi

Tekirdağ’da çocuklar lunaparkta doyasıya eğlendi.

Tekirdağ'da çocuklar lunaparkta doyasıya eğlendi.


Tekirdağ'da Gençlik Merkezi gönülleri, Dünya Çocuk Günü dolaysıyla çocukları lunaparka götürerek onlara doyumsuz bir an yaşattı. Gençlik Merkezi liderlerinden Ümit Kühram, "Her çocuk bir renktir. Uçsuz bucaksız hayal güçleriyle ve rengarenk dünyalarıyla hayatımızı renklendiren çocuklarımızı Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yalnız bırakmadık" dedi.


Çocukların çok eğlendiğini ve onlara doyumsuz bir gün yaşattıklarını dile getiren Kühram, "Tekirdağ Kamil Korkmaz Zafer İlkokulundaki öğrencilerle birlikte onlara unutamayacakları bir gün yaşattık. Çarpışan araba, atlıkarınca gibi oyuncaklara binen çocuklar sokak oyunlarıyla eğlencelerine devam etti. Gençlik Merkezi ailesi olarak tüm çocukların Dünya Çocuklar Günü'nü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

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