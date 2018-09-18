Çocuklar yaşayarak, denyerek öğrenecek

Altınova Mahallesi'ndeki akademi merkezinde yapılan açılışa Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Berkay Çakır, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral ve Hulusi Özocak, belediye meclis üyeleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan açılışta, Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Berkay Çakır kısa bir bilgilendirme yaparken, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın selamlarını iletti.

“Başkanımız her sene bir mahallede böyle bir çocuk akademisi yapma hedefinde”

Başkan Vekili Berkay Çakır'ın ardından Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral akademi ile ilgili açılış konuşması gerçekleştirirken; “Bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz. Sayın Başkanımız Ekrem Eşkinat, çocukları çok seviyor. Onlara gerçekten değer veriyor. Şehrin bütün yatırımlarını çocukları düşünerek yapıyor. Burası da onlardan bir tanesi. İlkini burada açtık. İkincisi Karacakılavuz'da açılacak. Başkanımız her sene bir mahallede böyle bir çocuk akademisi yapma hedefinde. Amacı hem devlet hem de özel okullara örnek olmak. Bu eğitim türünün yaygınlaşmasını sağlamak. Burada özel bir yöntem, Montessori kullanılacak. Çocuklar yaşayarak, kendi kendilerine deneyerek öğrenecekler. Öğretmenleri bu konuda onlara rehberlik edip yol gösterici olacak” dedi.

“Böyle bir çalışma Trakya'da İlk Türkiye'de de sadece birkaç örneği var”

Çalışmanın Trakya'da bir ilk ülke çapında da sayılı örnekleri olduğunu dile getiren Güral; “Açılışımız ile birlikte 150 başvuru alındı. 60 başvuru tam evrak ile bize ulaştı. Yapılan değerlendirmede 25 öğrenci Çocuk Akademisi'nde bizlerle birlikte olmaya hak kazandı. Böyle bir çalışma Trakya'da ilk Türkiye'de de sadece birkaç örneği var. Onlar ülkemizin en şanslı çocuklarından. Umarım bu şansları hayatları boyunca devam eder.” diye konuştu.

“Daha güzel günlerde daha da güzel işler ile sizlerle birlikte olacağız”

Gelecek planları ile sözlerine devam eden Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral; “Biliyorsunuz bütçemizin çok büyük bir kısmını şehrimizin alt yapı ve yol çalışmalarına harcıyoruz. Bu sene bu çalışmaları tamamladıktan sonra artık tamamen şehrimizin eğitim ve çevre düzenlemesi işlerine el atılacak. Daha güzel günlerde daha da güzel işler ile sizlerle birlikte olacağız.” ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları ile tanışma maması paketi hazırladılar

Öğrenci velilerinin de duygularını ifade ettiği açılışta konuşmaların ardından Çocuk Akademisi öğrencileri balonlar ile ailelerini karşılarken ilk günden sokak hayvanları ile tanışma maması paketi hazırlayarak konuklara hediye etti.