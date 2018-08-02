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02 Ağustos 2018 13:19

Çocuklar yaz şenliğinde eğlenceye doydu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kurulan Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, Altınova Mahallesi’nde yaşayan üyelerine yönelik yaz şenliği düzenledi.

Çocuklar yaz şenliğinde eğlenceye doydu

02 Ağustos 2018 13:19


Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe, yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da programa katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Şenlik kapsamında Magnet Yapım Atölyesi, Kalemlik Yapım Atölyesi, Takı Tasarım Atölyesi, Hızlı Bardaklar Oyunu, Tik-Tak Bom Oyunu gibi etkinlikler yer alırken çocuklar ayrıca ip atlama, yakar top, halat çekme ve istop gibi sokak oyunlarını da şenlik kapsamında öğrenip oynadı.



"Onların yüzlerinin gülmesi bizler için de çok önemli"


Yaklaşık 4 saat süren şenlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Eşkinat, "Çocuklarımız bugün burada çok mutlu, ailelerimiz ise onlardan da mutlu. Bir anne baba çocuğunun yüzünün gülmesini mutlu olmasını ister, biz bugün o mutluluğu çocuklarımıza verdiğimizi düşünüyorum. Onların yüzlerinin gülmesi bizler için de çok önemli. Katılan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.




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