Çocuklar yaz sonu şenliğinde doyasıya eğlendi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kurulan ve şu anda 7 binden fazla üyesi bulunan Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, üyeleri için sahil dolgu alanda yaz sonu şenliği düzenledi. Şenlikte Çocuk Kulübü üyesi çocuklar, tamamen ücretsiz olarak çok sayıda atölyede hem eğlenip hem yeni beceriler keşfederken bir yandan da ip atlama, hula-hop çevirme, yakan top, halat çekme gibi geleneksel çocuk oyunları oynayarak eğlence dolu bir gün yaşadılar.

Süleymanpaşa Çocuk Kulübünün organizasyonuyla gerçekleşen yaz sonu şenliğinde, resim atölyesi, müzik atölyesi, origami atölyesi, zumba dans atölyesi gibi atölyelerin yanı sıra, körebe, ip atlama, halat çekme, hula-hop çevirme, yakan top ve daha birçok çocuk oyunu yer aldı.

“Şenliğe 2 binden fazla çocuk katıldı”

Her yaştan 2 binden fazla Çocuk Kulübü üyesinin katıldığı etkinliğin sonunda gökyüzüne yüzlerce balon salındı. Çocuklar küçük kartlara yazdıkları dilekleri uçan balonlara bağlayarak gökyüzüne gönderdiler. Şenliğe çocuklar kadar veliler de yoğun ilgi gösterirken, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral da çocukları bu keyifli günde yalnız bırakmadı.