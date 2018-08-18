Çocuklar yaz tatillerini akıl ve zeka oyunlarıyla değerlendiriyor

Her gün Süleymanpaşa Çocuk Kulübü Bahçesi’nde hazırlanan oyun alanı ile çocuklar hem eğleniyor hem de yeteneklerini geliştiriyor.

Okul döneminde okullar ile işbirliği içinde çalışan Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, yaz döneminde aldığı bireysel randevularla 6 yaş ve üzeri üyeleri ile akıl ve zeka oyunları oynuyor.

Tiktak boom ile başlayan oyunlarda çocuklar kendilerine sorulan sorulara seri şekilde yanıtlar verirken oldukça eğlenceli anlar yaşadı. Şeklini Bul oyunu ile devam eden etkinlik Halli Galli oyunu ile son bulurken çocuklar günün yarısını Süleymanpaşa Çocuk Kulübü’nde arkadaşları ile geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Süleymanpaşa Çocuk Kulübü’nden yapılan açıklamada bayram sonrası bireysel başvuruların alınmaya devam edeceği ve okullar açılana kadar Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyeleri için her gün etkinlik yapılacağı ifade edildi.