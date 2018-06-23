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23 Haziran 2018 12:07

Çocuklara polis şefkati

Tekirdağ’da motorize yunus ekipleri, mola saatlerinde de çocuklara polis sevgisi aşılıyor.

Çocuklara polis şefkati

23 Haziran 2018 12:07


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri, görevlerinin yanı sıra mola saatlerinde de halkın yoğun yaşadığı merkez ilçe Süleymanpaşa’daki sahil alanda bulunan çocukları motora bindirerek çocuklara polis sevgisi aşılıyor. Aileleri ve görevi başındaki polis ekipleri eşliğinde motosikletlere binen çocuklar ise bundan çok mutlu olduklarını ifade ettiler.


Büyünce polis olmak istediğini dile getiren Hakan isimli çocuk, “Bende sizin gibi polis olacağım. Polis motosikletine bindim çok mutlu oldum” dedi.


Polis ekipleri de her defasında çocuklara polisten korkulmaması gerektiğini anlatılıyor.




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