Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 12:03

Çocukların hayalleri gerçek oldu

Tekirdağ’da okula dönüş etkinliği kapsamında çocukların hayalleri Trakya’nın en büyük alışveriş merkezinde gerçeğe dönüştü.

Çocukların hayalleri gerçek oldu

10 Eylül 2017 12:03


Trakya’nın en büyük AVM’si olan ve Tekirdağ’da bulunan Tekira Alışveriş Merkezi’nde ‘okula dönüş’ etkinliği olarak Lego aktivitesi gerçekleştirildi. 12.00-19.00 saatleri arasında AVM’nin zemin katında kurulu olan alanda gerçekleşen etkinliğe minik çocuklar ücretsiz olarak katılarak, Lego konseptinde hayallerindeki oyuncakları kendileri yaptı. Lego konsepti hakkında açıklamada bulunan çocuk velileri, çocukların gelecekleri için güzel bit etkinlik olduğunu ifade ederek, “Okul çağı ve okul öncesi çocuklar, bu tür etkinlikler sayesinde derslerinde daha başarılı oluyorlar. Çünkü kendileri hayal ediyor, kendileri yapıyor” diyerek AVM yönetimine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
28
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç