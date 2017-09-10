Çocukların hayalleri gerçek oldu

Trakya’nın en büyük AVM’si olan ve Tekirdağ’da bulunan Tekira Alışveriş Merkezi’nde ‘okula dönüş’ etkinliği olarak Lego aktivitesi gerçekleştirildi. 12.00-19.00 saatleri arasında AVM’nin zemin katında kurulu olan alanda gerçekleşen etkinliğe minik çocuklar ücretsiz olarak katılarak, Lego konseptinde hayallerindeki oyuncakları kendileri yaptı. Lego konsepti hakkında açıklamada bulunan çocuk velileri, çocukların gelecekleri için güzel bit etkinlik olduğunu ifade ederek, “Okul çağı ve okul öncesi çocuklar, bu tür etkinlikler sayesinde derslerinde daha başarılı oluyorlar. Çünkü kendileri hayal ediyor, kendileri yapıyor” diyerek AVM yönetimine teşekkür etti.