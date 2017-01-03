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03 Ocak 2017 19:05

‘Çocuklarla oyun oynarken onları tanımak’ projesi

‘Çocuklarla oyun oynarken onları tanımak’ projesi

03 Ocak 2017 19:05

Yahya Kemal Beyatlı Anaokulunun Trakya Kalkınma Ajansı 2016 yılı teknik destek faaliyeti kapsamında kabul edilen ‘"çocuklarla oyun oynarken onları tanımak, çocuk testleri eğitimi" adlı projesi gerçekleşti.
Proje kapsamında Çadem Psikolojiden Psikolog ve Psikoterapist Yrd. Doç. Dr Yunus Emre Ayna, 42 katılımcı öğretmene okul öncesi öğrencilere yönelik 10 farklı gelişim testi uygulama eğitimi verdi. Projeye Yahya Kemal Beyatlı Anaokulu öğretmenleri ve proje ortakları Rehberlik Araştırma Merkezi, Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu öğretmenleri ve Namık Kemal Üniversitesi’nden 2 akademisyen katıldı.
Bu projeyle çocukları tanıma, değerlendirme ve yönlendirme amaçlı eğitim öğretim ve rehberlik hizmeti veren öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin ve kurumsal hizmet kalitesinin arttırılması, ailelerin çocuğun mevcut potansiyeli konusunda doğru, objektif ve bilimsel sonuçlarla bilgilendirilmesi amaçlandı. 48 saatlik Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikalarını İlçe Milli Eğitim müdürü Ünal Mamur verdi.



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