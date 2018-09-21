Çolpan'dan iskanla ilgili önemli açıklama

Vatandaşların yapıların iskan durumuyla ilgili bilgi edinme hakları olduğunu hatırlatan Başkan Yardımcısı Çolpan, sonrasında mağduriyet yaşanmaması için izlenecek yolları açıkladı ve şunları söyledi:

“Ülkemizin ekonomik şartları ve inşaat piyasasının da bu dar boğazdan etkilenmesi neticesinde ilçemiz nezdinde inşaat sektörünün sıkıntıda olduğu aşikardır. Bu nedenle halkımızın daire veya dükkan edineceği zaman mutlak surette belediyemize müracaat etmesinde ve alacağı mülkiyetle ilgili objektif bilgiler doğrultusunda hareket etmesinde fayda vardır. Öncelikle iskan durumunu belediyemizin ilgili birimlerinden öğrenmeleri zorunludur. İskan olmayan daire ve dükkanların kullanılmaya başlanması neticesinde, bu mülk sahipleri hukuken haklarını kaybettikleri gibi daha sonraki süreçte hiçbir şekilde hak iddiası mümkün olmayıp bu durumda tüm mali ve teknik eksiklikleri kat malikleri üstlenmek zorunda kalacaklardır. Sonuç olarak bu mağduriyetleri yaşamamak için halkımızın bizden bilgi almaları, kendilerinin sorunsuz bir yaşam sürmeleri için elzemdir.”