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13 Ağustos 2018 00:48

Çöp yakayım derken az daha evi yakacaktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir çiftçi, evinin önündeki çöpleri yaktıktan sonra eve uyumaya gidince ardından yangın çıktı.

Çöp yakayım derken az daha evi yakacaktı

13 Ağustos 2018 00:48

Evin ambarında yanan balyalar, mahalle sakinleri ve itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, İbribey Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Eyüp Kayserili, evin önündeki çöpleri ateşe verdi. Yanan ateşe su döken Kayserili, eve uyumaya gitti. Bir kaç dakika sonra evin alt katındaki ambarda istiflenmiş balyalar yanmaya başladı. Yoldan geçen mahalle sakinlerinin yangını fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Mahalleli ve itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın eve sıçramadan önlendi. Yangında, 300 saman balyasının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.


Olay yerinde konuşan Eyüp Kayserili, "Çöpleri yaktıktan sonra ateşi söndürdüm. Arkamdan yangın çıkmış" dedi.


İHA muhabirine konuşan İbribey Mahallesi Muhtarı Salih Güler de, mahalle halkının zamanında müdahalesiyle yangının eve sıçramadan söndürüldüğünü ifade etti. Muhtar Güler, olay yerine zamanında gelen itfaiye ekiplerine de teşekkür etti.




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