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30 Mayıs 2018 09:45

Çorap deposunda yangın

Tekirdağ’ın Malkara ilçe merkezinde bir çorap deposunda yangın çıktı.

Çorap deposunda yangın

30 Mayıs 2018 09:45


Olay, Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çorap, yün ve iplik malzemesi satan bir iş yerinin yan tarafında bulunan çorap deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



İlk müdahale esnaftan


Dumanları gören esnaf İbrahim Şengider ve Yaşar Baltabıyık, itfaiyeye haber verip, yangın tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürdü. Yangın sonrası 10 koli malzeme kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili konuşan İbrahim Şengider, "Dumanların yükseldiğini görüp, itfaiyeyi arayıp, duyarlı biçimde hemen müdahale ettik. 2 dakika içinde de itfaiye geldi yangını söndürdü" ifadelerini kullandı.




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