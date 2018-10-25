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Çoraptan 83 fişek eroin çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri bir şahsın çorabının içinde satışa hazır eroin ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri bir şahsın çorabının içinde satışa hazır eroin ele geçirdi.


Gençleri zehirleyen ve torbacı olarak nitelenen uyuşturucu satıcıları ile etkin ve kararlı bir şekilde mücadele eden Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Büro Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.


Karşısında polisi görünce cebinden çıkardığı çorabı atarak kaçmaya çalışan şahsın peşine düşen polis ekipleri O.Ç. adlı şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin attığı çorabın içinde satışa hazır 83 fişek eroin maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri uyuşturucu maddelere el koyarak şüpheliyi gözaltına aldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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