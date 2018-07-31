Çorlu Alışveriş Fuarı açıldı

Çorlu Kaymakamlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Trakya Kalkınma Ajansı, S.S. Çorlu Koordine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Çorlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Renkly Fuarcılık ile dernekler, kurum ve kuruluşların da destekleriyle gerçekleştirilen Çorlu Alıveriş Fuarı, Çorlu Belediyesi önünden başlayan açılış korteji ile başladı.

Kortejin fuar alanında son bulmasının ardından açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Jandarma komutanı Üsteğmen Selim Özbay, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin, Bulgaristan HÖH Partisi Milletvekilleri Dr. Hasan Ademov ve Taner Ali, siyasi parti il ve ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, fuar paydaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmalarında söz alan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt şunları söyledi:

“Çorlu’muza, Çorlu Alışveriş Fuarımıza hoş geldiniz. Sizleri saygı ile selamlıyorum. Trakya’mızın güneşi Çorlu’muz için çalışan, düşünen, çabalayan kıymetli dostlarımızla birlikte çıktığımız bu yolda; şehrimize bir şeyler katmak, Çorlu’muzun adını daha da geniş kitlelere duyurmak ve şehirdeki ticari ve kültürel hayatı canlandırarak vatandaşlarımıza maddi ve manevi katkılar sunabilmek adına bugün burada Çorlu Alışveriş Fuarımızı düzenliyor olmaktan bu şehrin belediye başkanı olarak mutluluk duyuyorum. Büyük projeler, atılımlar önce bir fikir olarak doğarlar. Çalışkan ve azimli insanların elinde bu fikirler kağıda dökülür, planlanır, hesaplanır ve yine aynı çalışkan insanların oluşturduğu ekipler birlik olur, çalışır ve o fikirler nihayetinde hayata geçer. İşte Çorlu Alışveriş Fuarı da tam olarak bu şekilde doğdu. Öncesinde sadece bizi heyecanlandıran bir fikirdi. Bu fikrin hayata geçmesini isteyen cesur insanlar elini taşın altına koydu, koordine oldu, çalıştı ve çok kısa bir süre içerisinde Çorlu Alışveriş Fuarı, Çorlu’yu çok seven insanların emekleri sayesinde hayat buldu. Şehrimizin marka değerini yükselteceğine yürekten inandığım bu projede çalışan paydaşlarımız Çorlu Kaymakamlığımıza, Tekirdağ Büyükşehir Belediyemize, Çorlu Belediyemizin çalışanlarına, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odamıza, TURSAB’a, KOSGEB’e, Trakya Kalkınma Ajansımıza, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğimize, Çorlu Koordine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifimize, Renkly Fuarcılığa, fuarımızın açılmasında emeği geçen herkese, fuar katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bir hafta boyunca şehrimize renk katacak, ticari ve kültürel hayatı canlandıracak Çorlu Alışveriş Fuarı’mızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

Fuar açılışında ayrıca Renkly Fuarcılık sahibi Umut Güngör, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve TBMM Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından fuar alanını gezen protokol mensupları, stantları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.