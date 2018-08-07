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07 Ağustos 2018 17:13

Çorlu Alışveriş Fuarı değerlendirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Alışveriş Fuarı’nın sona ermesinin ardından değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Çorlu Alışveriş Fuarı değerlendirildi

07 Ağustos 2018 17:13


Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan’ın yanı sıra fuarın düzenlenmesinde katkı sağlayan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.


Toplantıda fuarda düzenlenen etkinlikler, katılımcıların ilgisi, çalışmaları ve paydaşların katkıları değerlendirildi. Bir sonraki sene tekrar düzenlenecek olan Çorlu Alışveriş Fuarı’nın 2019 yılında çok daha dolu bir içerikle yapılması konusunda fikir birliğine varıldı. Değerlendirme toplantısında ayrıca katılımcılar üzerinde uygulanan ve sonuçlandırılarak rapor haline getirilen değerlendirme anketi sonuçları da masaya yatırıldı.


Toplantı sonunda katılımcılar, fuara katılım göstererek katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.




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