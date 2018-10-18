Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt aday adaylığını açıkladı

Sarıkurt, "Kızmıyorum, küsmüyorum, bırakmıyorum" dedi.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen program öncesi alana eşi Emel Şahpaz Sarıkurt, çocukları Sarp ve Kaan ile birlikte gelen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ilk olarak parti binasına geçti. Burada ilçe başkan vekili Tolga Dönmezer'e adaylık başvurusu dosyasını teslim eden Sarıkurt daha sonra alanı dolduran partililerinin sevgi gösterileri arasında yeniden alana döndü ve kürsüye gelerek Atatürk Meydanı'ndaki yaklaşık 2 bin kişiye hitap etti.

Görev süresi boyunca yaptıklarının da yapamadıklarının da olduğunu ama kasten yapmadığı hiçbir şeyin bulunmadığını belirten Ahmet Sarıkurt, "Ülkemizde bulunan bin 397 belediye içerisinde en büyük 81. ilçe olan Çorlumuz sadece bu dönem içerisinde nüfusunun yarısı kadar büyürken yapabildiklerimiz ve yapamadıklarımız oldu. Ama hayatımızı burada tamamlayacağımıza, çocuklarımızı burada yetiştireceğimize olan inancımızla tüm samimiyetimizle yapamadıklarımızı yapmak gayreti içerisinde olduk. Bu şehir için yaptıklarımız, yapamadıklarımız oldu. Ancak kasten yapmadığımız hiçbir şey olmadı. Bu şehrin 26 mahallesinde 16 bulvarında 217 caddesinde bin 876 sokağında gezmiş görmüş biri olarak parti disiplini içerisinde aday belirleme yöntemlerinden herhangi biriyle inşallah karşınıza aday olarak çıktığımda, bu göreve talip olmamın en önemli sebebi olan şehrimize Çorlumuza yönelik hayallerimi; öyle kitaplardan alınmış kalıplaşmış cümleleri kağıtlardan okuyarak değil, her birinin ne ifade ettiğini bilerek, inanarak, büyük bir heyecanla gözlerinizin içine bakarak anlatacağım" diye konuştu.

"Siyasetin amacı asla aynı yolda yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızı tasfiye etmek değil, yeni yol arkadaşları ekleyerek daha büyük kalabalıklarla yürümek olmalıdır" diyen Ahmet Sarıkurt, "Siyasi mücadelemizin merkezine memleketi, dünyayı benzer gözlüklerle okuyan dostlarımızı, yol arkadaşlarımızı değil, ülkemizi içinde bulunduğu zorlu şartlara sürükleyenleri koymamız gerekliliğini ise özellikle vurgulamak istiyorum. Vefasızlık ve saygısızlık yapmadan siyasetimizde yeni yüzlere, yeniz zihinlere alan açılması talebini haklı ve doğru buluyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlarda demokraside, adalette, eğitimde, sağlıkta ve ekonomide yaşanılan bütün problemlere rağmen; başarımızın birbirimizi yenmekten değil birlik ve beraberliğimizden küçük düşünce farklılıklarımızı büyük ayrılıklara dönüştürmememizden ve milletimize inanıp, güvenerek, onları muhabbetle kucaklamaktan geçtiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Ben hala sizin tanıdığınız Ahmet'im"

Sarıkurt, "Bu süre zarfında özellikle yakın dönemde, benim olduğum kişiden çok farklı bir kişi gibi göstermek isteyenler, söylemediklerimi söylemişim gibi anlatanlar, kötü söz söyleyip, karalayanlar oldu. Beni partimizin aday belirleme yöntemlerinin herhangi birinden korkuyor gibi göstermek isteyenler oldu. Bunu hangi amaçla yaptığınızı biliyorum. Kızmıyorum, küsmüyorum, bırakmıyorum. Allah sizlere de huzur versin. Bütün bunları duyup, üzülen yakınlarım hiç endişe etmeyin, ben hala sizin tanıdığınız o Ahmet'im. Bu süreçte, inandığım bu doğruların peşinde koşarken ihmal ettiğim, bazen de bilmeden haksızlık ettiğim başta eşim ve çocuklarımdan, ailemden dost ve arkadaşlarımdan özür dilerim. Hiçbir beklentisi olmaksızın, sırf inandığı, güvendiği ve sevdiği için benimle beraber, samimiyetle yürüyen abilerime, ablalarıma ve kardeşlerime gönülden teşekkür ederim" dedi.

Önümüzdeki 5 yıl için vatandaşlardan yeniden görev talep eden Sarıkurt, "Bugün burada sizlerden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisini kurtuluşa inanan arkadaşlarıyla beraber açmış olduğu yaşta, yani 39 yaşında genç ve tecrübeli bir adam olarak, önümüzdeki 5 yıl için şehrimizi belediye başkanı olarak sizlerle beraber yönetmek üzere görev talep ediyorum. Özellikle adalet, ekonomi alanında ülkemizin içinde bulunduğu zorlayıcı şartlara rağmen aday olma medeni cesaretini gösteren arkadaşlarımı kutluyorum. Ellerini taşın altına koyma cesaretini gösterdikleri için tebrik ediyorum. Aday bir arkadaşımın da ifade ettiği gibi, evet bir şeyin zamanı geldi. Sen ben değil hangi görüşten olursak olalım şehrimiz için biz olmanın zamanı geldi. Çünkü biz olunca sevgi olur. Biz olunca saygı olur. Biz olunca birliktelik olur, mutluluk olur, umut olur. Daha güzel bir Çorlu olur. Kim kime küs bilmiyorum ama ben şehrimizi, sizleri, insanları seviyorum. Bu aday adaylığı açıklamamda, manevi desteğinizi benden esirgemeyip yanımda bulunduğunuz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Sarıkurt konuşmasının ardından eşi Emel Şahpaz Sarıkurt ile birlikte alanı dolduran vatandaşların arasına katılarak çiçek takdim etti.