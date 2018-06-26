Çorlu Belediyesinin tarihi hizmet binasında ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt belediye çalışmaları hakkında bilgiler aktardıktan sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın bir konferansta sunum yapmak ve Beyoğlu Belediyesi tarafından Çorlu’da verilen iftar yemeği dolayısıyla ilçeye geldiğini anımsatan Başkan Sarıkurt, "Yakın dönemde biliyorsunuz Beyoğlu Belediye Başkanının şehrimize ilgisi çok büyük, sıklıkla geldi. Tabii onlar bizim şehrimizle ilgilendikleri anda biz de Beyoğlu ile ilgilenmeye başladık. Takip etmeye çalıştık. Öyle tahmin ediyoruz dünyaya bakışımız konusunda farklılıklar var. Beyoğlu ilçemiz 8,66 kilometre bir alan kaplıyor. Bizim Seymen Mahallemizin onda biri kadar. Osmanlı’nın başkentinde belediyeciliğin kurulduğu andan itibaren var. Ben hep diyorum ya teknoloji iyi ki var. Tablolarını, faaliyet raporlarını, mizanını bütçesini incelediğimizde şu anlamda söyledim 8,66 kilometreyi bizim belediyemizin en önemli kaynağı yol ve kaldırım faaliyetlerine gidiyor. Halbuki Beyoğlu’nda böyle bir kaynak kullanımının olmadığını görüyoruz. Sosyal ve kültürel belediyecilikte daha ileride. Osmanlı’nın başkentinde ve merkezinde bir ilçeden bahsediyoruz" dedi.

"Onların tablolarını incelediğimizde borçtan korkmadıklarını görüyoruz" diyen Başkan Sarıkurt, "Yanlış hatırlamıyorsam kamuya 75 milyon lira borçları var. Özel sektöre emanet hesaplarında 98 milyon lira bir borç var. Biz de borç olmamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu bütçeyi kendi evimizi yönettiğimiz gibi yönetmeye çalışmamızdan. Dönem dönem bunun eleştirisi oluyor tabii ki biz de bol bol borçlansak bir kısım sıkıntılar daha hızlı çözümlenebilir ama istikbale de bizden sonra gelecek olanlara da yönetilebilir bir belediye bırakmak için mücadele ediyoruz" diye konuştu.