Çorlu Belediyesi bir yılda yüzlerce hayvanı tedavi etti

Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde bir yıl içerisinde yüzlerce hayvanın tedavi edildiği kaydedildi.

Bir yıllık süreç içerisinde 2 veteriner hekim, 1 çağrı merkezi yetkilisi, 8 işçi ve 3 hayvan nakil aracı ile vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek hizmet veren Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, 2018 yılı itibariyle bin 650 hasta ve yaralı hayvanı tedavi ederek yeniden sağlığına kavuşturdu.

530 sahipsiz hayvanı aşılayarak karneleri ile ücretsiz olarak sahiplendiren Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, bir yıllık sürede ayrıca 490 sahipsiz hayvanı steril şartlarda kısırlaştırıp küpe ve çip takarak kayıt altına aldı.

825 sahipsiz hayvan kuduz ile mücadele ve halk sağlığı kapsamında kuduz yönünden aşılanarak paraziter ilaçlamaları yapılırken bin 280 şikayet, istek ve talep değerlendirilerek vatandaşların problemlerine çözümler üretildi.

Yine tilki, şahin, kartal, leylek, karabatak, martı ve benzeri birçok yaban hayvanın kurtarılmasını sağlayan Çorlu Belediyesi ekipleri yardıma muhtaç olanları tedavi ederek doğal ortamlarına saldı.

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi bünyesinde Kurban Bayramı nedeniyle 2018 yılı kurbanlık hayvan pazarında 600 büyükbaş, 3 bin küçükbaş hayvanın satışı için çalışma gerçekleştiren ekipler diğer yandan yaklaşık 450 öğrenci ve binlerce hayvanseveri Çorlu Geçici Hayvan Bakımevi'nde misafir ederek eğitimler verdi ve bilgilendirmelerde bulundu.

Ayrıca bakımevi personeli Çorlu'daki bazı okullarda sokak hayvanları konusunda seminerler düzenledi ve seminerlere konuk olarak destek verdi.