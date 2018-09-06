Çorlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un başkanlığında Çorlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Mülkiyeti Çorlu Belediyesi’ne ait olan Kemalettin Mahallesi’ndeki parselin İmar Barışı Yasası kapsamında satışı hususunu görüşerek oy birliği ile kabul eden meclis üyeleri imar planı değişikliği taleplerini de görüşerek imar komisyonuna havale ettiler.

Meclis toplantısında ayrıca İmar Komisyonu Raporu maddeleri, İmar Komisyonu Başkanı Alev Türk tarafından tek tek okunarak oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.