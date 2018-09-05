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05 Eylül 2018 12:32

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, dans kursu açacak

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) bünyesinde açılacak olan dans kurslarının kayıtlarının başladığı kaydedildi.

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, dans kursu açacak

05 Eylül 2018 12:32


Çocuk, genç ve yetişkin kategorilerinde açılacak olan kurslarda Latin dansları (salsa, cha cha, bachata), hip hop ve tango dersleri 1 Ekim’den itibaren uzman dans hocaları eşliğinde verilecek.


Şeyhsinan Mahallesi Kantarcı Sokak üzerindeki Çorlu Belediyesi Atatürk Kent Enstitüsü’nde bulunan dans stüdyolarında gerçekleştirilecek ücretli kurslara kayıt olmak isteyen vatandaşların 0542 513 69 26 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri ya da Atatürk Kent Enstitüsü’ndeki kayıt masasına başvurabilecekleri belirtildi.




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