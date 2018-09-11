Çorlu Belediyesi ilçe genelinde tanıtım stantları açıyor

Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çocuk grupları ile yetişkin grupları olmak üzere açılan ücretsiz kurslar, belediye hizmetleri ve Kent Belleği Müzesi çalışmaları hakkında yürütülen çalışmalar kapsamında ilk stant Orion Alışveriş Merkezi'nde kurulurken vatandaşlar standa yoğun ilgi gösterdi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptığı açıklamada ücretsiz halk kurslarının devam ettiğini dile getirerek, "Bu kapsamda ücretsiz olarak işaret dili, İngilizce, Bulgarca, seramik, resim, satranç, halk oyunları, mental aritmetik, photoshop, illustrator, bilgisayar, ebru, keçe ve 3 boyutlu kağıt rölyef eğitimlerinin yer aldığı ev aksesuarları, çocuk hobi, sanatsal mozaik, takı tasarım, iğne oyası, ahşap boyama, kurdele nakışı, Brezilya nakışı, tel kırma, koza nakışı, punc nakışı, bez bebek yapımı ve taş boyama gibi el sanatlarının yer aldığı çocuk ve yetişkin gruplarına yönelik düzenlenen ücretsiz halk kursları 1 Ekim 2018 Pazartesi günü başlayacak” dedi.

Başkan Sarıkurt, kurulacak stantlarda Çorlu Belediyesi tarafından kurulacak olan Çorlu'nun ilk müzesi Kent Belleği Müzesi'nin de tanıtımına önem verdiklerini belirtirken, müze hakkında vatandaşlara bilgiler aktardıklarını ve Çorlu Belediyesi tarafından verilen hizmetlerinde stantlarda tanıtıldığını ifade etti.

Kurulan tanıtım stantlarında çocuklara yönelik aktivitelerde gerçekleştirilirken ilk gün yüz boyama etkinliği düzenlendi.

Öte yandan stantlar Kitap Kafe ve Tenis Kafe'de de kurularak vatandaşların çalışmalar hakkında bilgilendirilmesine devam edileceği kaydedildi.