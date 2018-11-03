Çorlu Belediyesi ilçenin geçmişine ışık tutuyor

Tekirdağ Çorlu Belediyesi tarafından ilçede yaşayan, yaşamının ilk yıllarında yurt içinden ya da yurt dışından Çorlu'ya göç edenlerin anıları ve tarihsel anlatımıyla hazırlanan Tanık adlı Çorlu Belgeseli izleyiciyle buluştu.

Çorlu'da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinin sinema salonlarında düzenlenen törende Çorlu Tanık Belgeselinin çekimlerine katılan, Çorlu'nun geçmişine, değerlerine ve özüne tanık olan, yaşayan çınarlara günün anısına plaket töreni düzenlendi.

Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ile Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un yanı sıra belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, belgesel yapımcıları, senaristler, belgesel yapımına katkıda bulunan yaşayan çınarlar, aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt Çorlu'nun zenginliğini ortaya koyacak olan Tanık Belgeselinin geçmişten geleceğe ışık tutacağını ifade ederek, "Göz kamaştırıcı gelişimiyle herkesi hayran bırakan, memleket kavramının tam hakkını veren, farklı yörelerden göçle gelen vatandaşlarıyla kültür ve tarih harmanı bir kent olan Çorlu'muzun zenginliğini gözler önüne serecek belgesel filmimiz Tanık'ın gösterimine hepiniz hoş geldiniz. Güzel kentimiz Çorlu'muzu dünden bugüne, bugünden yarına belgelemek, kayıt altına almak ve gelecek nesillere bir kültür mirası bırakmak amacıyla hayata geçirdiğimiz; kentin ve bu kentte yaşayanların kimliğine ışık tutacak Tanık adlı belgeselimizi burada sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyoruz" dedi.

Başkan Sarıkurt ayrıca, "Yaşamının ilk yıllarında yurt içinden ve yurt dışından göç ile Çorlu'ya gelen büyüklerimiz başta olmak üzere geçmişimize, değerlerimize ve özümüze tanık olan, yaşayan çınarlarımız ile tek tek röportaj çekimleri yaparak Çorlu'nun kent belleğini oluşturduğumuz Tanık isimli belgeselimizi hep birlikte izleyeceğiz. Bu yüzden heyecanlıyız, sevinçliyiz. Çorlu Belediyesi olarak böyle özel bir yapımı Çorlu'muza, Çorlulu hemşehrilerimize sunmanın da ayrıca gururunu yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Çorlu'muz için bir ilk olan bu özel belgeselimizin yapımında, yayınlanmasında emeği geçen, geçmişimize ışık tutarak bizleri aydınlatan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum ve hepinize iyi seyirler diliyorum" diye konuştu.

Başkan Sarıkurt'un konuşmasının ardından plaket törenine geçildi ve protokol mensupları belgesel yapımına katkıda bulunan yaşayan çınarlara plaketlerini teslim etti.

Plaket töreninin sona ermesinin ardından Çorlu Tanık Belgeseli aynı anda 3 salonda gösterime girdi. Yoğun ilgi gören belgesel sonunda izleyenler duygu dolu anlar yaşarken belgesel ayakta alkışlandı.