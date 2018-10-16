Çorlu Belediyesi ile ilgili e-devlet üzerinden 60 bin sorgulama yapıldı

e-devlet kapısı üzerinden erişim yaparak Çorlu Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerden faydalanmak isteyen vatandaşların Çorlu Belediyesi tarafından e-devlet üzerinde sunulan 8 ayrı e-hizmete ulaşarak ilk 9 aylık süre içerisinde 60 bin 127 sorgulama gerçekleştirdiği belirtildi. Yılsonuna kadar sorgulama rakamlarının 80 bini aşmasının beklendiği bilgisine de yer verilen açıklamada Çorlu Belediyesi tarafından e-Devlet üzerinde sunulan hizmetler ise şöyle sıralandı: Evrak takibi, nöbetçi eczane sorgulama, tahakkuk bilgileri sorgulama, sicil bilgileri sorgulama, arsa rayiç değeri sorgulama, tahsilat bilgileri sorgulama, talep öneri başvurusu ve sorgulaması.