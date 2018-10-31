Çorlu Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Çorlu Belediyesinden yapılan açıklamada, "Çorlu Belediye Başkanı ve yardımcılarının adı kullanılarak bazı kurum ve kuruluşlar ile iş insanlarından maddi yardım talebinde bulunulduğu öğrenilmiştir. Çorlu Belediye Başkanı ile yardımcılarının geçmişten bugüne hiçbir konuda hiç kimseden maddi yardım talebi olmamıştır. Bu tür taleplerin kişilerin duygularını istismar ederek dolandırıcılık amacıyla yapıldığı düşünülmekte ve tespit edilenlerle ilgili gerekli şikayetler ilgili mercilere yapılmaktadır. Tarafınıza gelen bu tür taleplere itibar edilmemesi ve benzer girişimlerin belediyemizin 444 99 59 no'lu telefonuna yada kolluk kuvvetlerinin 155 no'lu telefonuna bildirilmesinin uygun olacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.