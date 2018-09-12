Çorlu Belediyesinden yeni otopark yönetmeliği bilgilendirmesi

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, 22 Şubat 2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Otopark Yönetmeliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan konuya ilişkin açıklamasında, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 22 Şubat 2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazetede Otopark Yönetmeliği yayınlanmıştı. Fakat 2018 yılı Kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlerin erkene alınması ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar gibi sebeplerden ötürü yönetmeliğin yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 olarak değiştirilmişti. Fakat 7 Eylül 2018 tarih ve 30528 sayılı Resmi Gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan değişiklik ile yönetmeliğin yürürlük tarihi 15 Eylül 2018 tarihine çekilmiştir. Bu tarihten önce noter onaylı kat karşılığı sözleşmesi yapmış olmak, aplikasyon belgesi almış olmak, imar durumunu almış olmak ve yapı ruhsat başvurusu yapmış olanlar talep etmeleri durumunda eski yönetmelikten yararlanabileceklerdir. 15 Eylül 2018 tarihi ve sonrasında başvuru yapanlar ise yeni yönetmeliğe uymak mecburiyetinde kalacaklardır. Bu nedenle gerek mal sahipleri gerekse inşaat sektörünün tüm temsilcilerinin yapı denetim firmaları ve proje müellifleriyle istişareleri yapıp gerekli iş ve işlemlerin bir an önce tamamlanması ve inşaat sektörü adına kimsenin mağduriyet yaşamamasının sağlanması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.