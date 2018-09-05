Çorlu Belediyesine 6 bin 832 yapılandırma başvurusu

Çorlu Belediyesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “7143 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında 18 Mayıs 2018 tarihinde başlayıp 27 Ağustos 2018 tarihinde sona eren yapılandırma süresi kapsamında 6 bin 832 başvuru yapıldı. Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi ve bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri ve gecikme zamları, belediyelerin ücret alacaklarını kapsayan yapılandırma sonucunda kanundan faydalananlar borçlarını peşin olarak veya 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit halinde ödeyecekler” denildi.

Açıklamada ayrıca ilk taksit ve peşin ödeme süresinin 30 Eylül 2018 tarihinde sona ereceği bilgisine de yer verildi.