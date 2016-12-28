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28 Aralık 2016 14:09

Çorlu, Çerkezköy ve Saray Devlet hastanelerinin 2015-2016 faaliyetleri değerlendirildi

Çorlu, Çerkezköy ve Saray Devlet hastanelerinin 2015-2016 faaliyetleri değerlendirildi

28 Aralık 2016 14:09

Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Çorlu, Çerkezköy ve Saray Devlet Hastanelerinin 2015-2016 yılı faaliyetleri Çorlu Devlet Hastanesi toplantı salonunda Genel Sekreter Uzm. Dr. Cengiz Becerir başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya Genel Sekreter Uzm. Dr. Cengiz Becerir ile birlikte İdari Hizmetler Başkanı Dr. Kürşad Koparan, Çorlu Devlet Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Mustafa Doğan, Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Gülay Sarıçam, Saray Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Levent Alper, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Raif Üzmez ve Tekirdağ Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Ender Çubukçu’ nun katıldı.
Yapılan toplantıda Çorlu, Çerkezköy ve Saray Devlet Hastanelerinin genel hizmet bilgilerinin yanında özellikli tıbbi hizmetleri ile birlikte sektörel bazda analizler yapıldı. Bunun yanı sıra üç hastanenin 2015 ile 2016 yılı faaliyetleri karşılaştırılmalı şekilde değerlendirilerek, nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak, kalite ve verimliliği arttırarak sürdürülebilirliği sağlayacak yaklaşımların benimsenmesi kararlaştırıldı.
Toplantı sonunda Genel Sekreter Uzm. Dr. Cengiz Becerir toplantıya katılan yöneticilere teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.



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