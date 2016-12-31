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31 Aralık 2016 09:03

Çorlu Devlet Hastanesinde Gebe Okulu Katılım Belgesi Dağıtım Töreni yapıldı

Çorlu Devlet Hastanesinde Gebe Okulu Katılım Belgesi Dağıtım Töreni yapıldı

31 Aralık 2016 09:03

Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Çorlu Devlet Hastanesinde düzenlenen ’Gebe Okulu’ eğitim faaliyetlerine katılanlara sertifikaları verildi.
Gebe Okulu Eğitimleri haftada bir kez olmak üzere toplamda 4 hafta olacak şekilde her ay yeni bir grupla devam ediyor. Eğitimler Gebe Okulu Danışmanlığı Eğitimi almış olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Recai Atalay, Doğumhane Sorumlu Ebesi Filiz Gönülaçar, Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Çise Kurt ve Doğumhane Ebesi Feride Dursun tarafından yürütülüyor. Eğitimlerle gebelerin bilgi seviyelerini arttırıp normal doğuma teşvik ederek sağlıklı bebekler yetiştirmelerini sağlamak amaçlanıyor.
Gebelik, doğum süreci ve bebek bakımı, anne sütü ve emzirme, doğumu kolaylaştıran egzersizler, doğum ağrısıyla başa çıkma yöntemleri, doğumhane ve servis gezisi, eğitim içeriklerini oluşturmaya devam ediyor.
Çorlu Devlet Hastanesinde düzenlenen Gebe Okulu Katılım Belgesi Dağıtım Törenine, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Cengiz Becerir, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin, Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Mustafa Doğan, Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürü Dr. Hülya Becerir ve kurum yöneticileri katıldı.
Gebe Okulu Katılım Belgesi Dağıtım Töreni ile bir araya gelinmesi suretiyle gebe okullarına farkındalık kazandırılması ve bu sayede dikkat çekilerek katılımcıların arttırılması amaçlandığı belirtildi.



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