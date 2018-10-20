Çorlu Devlet Hastanesinde sergi açıldı

El sanatları ürünlerinden günümüze kalmayı başaran, zarafetin ve inceliğin göstergesi olan eserlerin yer aldığı sergi, Çorlu Devlet Hastanesi koridorunda açıldı. Serginin açılışına AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Çağatay Onar, hastane yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Aralarında nadide eserlerin de yer aldığı sergi, Çorlu Devlet Hastanesinde 1 ay boyunca ziyarete açık kalacak.