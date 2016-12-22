Çorlu Devlet Hastanesi’ne 100 üzerinden 99 puan

Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Cengiz Becerir, kamu ve özel hastaneleri kapsayan değerlendirmelerde, Çorlu Devlet Hastanesi 100 üzerinden 99 puan alması konusunda açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından kamu ve özel hastaneleri kapsayan değerlendirmelerde Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Çorlu Devlet Hastanesi 100 üzerinden 99 puan aldı.

Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Cengiz Becerir yaptığı açıklamada, “Yapılan değerlendirmelerin hizmet birimlerimizin doğru işleyip işlemediği, hastane çalışan güvenliği standartlarına hastanede ne derece uyulduğunu gösteren değerlendirmelerde tek tek her bölüm kendi standartları çerçevesinde puanlamaya tabi tutulmaktadır. Değerlendiren ekibin Sağlık Bakanlığının bağımsız değerlendirici ekibi olup, il dışından gelerek çapraz değerlendirme yapıldı” dedi.

Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreter Uzm. Dr. Cengiz Becerir, “Kaliteli hizmet ve hasta memnuniyeti bizim için önemli olduğunu, alınan puan için sağlık personelinden yöneticilere, temizlik personelinden tıbbi sekretere kadar tüm çalışanların standardını ölçtüğünden herkesin başarısıdır. Amacımız tıbbi hizmetleri vermenin yanında hasta ve hasta yakınlarının sağlık tesislerimizden memnun ayrılmaları da önemlidir. 13 Aralıkta açıklanan 2016 yılı kalite değerlendirme puanı ile Çorlu Devlet Hastanemiz 99 puan alarak büyük başarı kaydetmiştir. Alınan bu sonucun Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği’nin tüm sağlık tesislerinde kaliteli hizmete ve hasta memnuniyetine verdiği önemin göstergesidir. Başta hastane yöneticisi olmak üzere tüm çalışanlarımıza göstermiş olduğu bu başarıdan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.