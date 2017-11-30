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30 Kasım 2017 12:22

Çorlu, Ergene, Süleymanpaşa ve Malkara’da Temel Afet Bilinci eğitimleri

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü arasında imzalanan danışmanlık ve eğitim protokolü kapsamında Temel Afet Bilinci ve Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması alanlarında sertifika programına katılım göstererek eğitmen olmaya hak kazanan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı personelleri dört ilçede eğitim verdi.

Çorlu, Ergene, Süleymanpaşa ve Malkara’da Temel Afet Bilinci eğitimleri

30 Kasım 2017 12:22


Bölgede gerçekleşebilecek muhtemel afetler öncesinde alınabilecek tedbirleri, afet esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken temel hususları personellere hatırlatmak ve afetler konusunda toplumsal farkındalığı arttırmak adına Süleymanpaşa, Malkara, Ergene ve Çorlu olmak üzere 4 ayrı ilçede, komşu ilçelerin de katılımıyla ABCD Temel Afet Bilinci eğitimleri gerçekleştirildi.


Kamu kurumlarından ve vatandaşlardan gelecek talepler doğrultusunda, Temel Afet Bilinci ve Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması eğitimlerinin sürekliliği planlanıyor.




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