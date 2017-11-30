Bölgede gerçekleşebilecek muhtemel afetler öncesinde alınabilecek tedbirleri, afet esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken temel hususları personellere hatırlatmak ve afetler konusunda toplumsal farkındalığı arttırmak adına Süleymanpaşa, Malkara, Ergene ve Çorlu olmak üzere 4 ayrı ilçede, komşu ilçelerin de katılımıyla ABCD Temel Afet Bilinci eğitimleri gerçekleştirildi.

Kamu kurumlarından ve vatandaşlardan gelecek talepler doğrultusunda, Temel Afet Bilinci ve Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması eğitimlerinin sürekliliği planlanıyor.