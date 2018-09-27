Çorlu Gazeteciler Derneği'nden Kaymakam Sarılı'ya ziyaret

Çorlu Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu ve dernek üyeleri 1 Eylül tarihinde yayımlanan kararname ile Çorlu Kaymakamlığına atanan Cafer Sarılı'yı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Çorlu Kaymakamı Sarılı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek görev süresi boyunca basın mensupları ile iyi bir diyalog içerisinde bulunacağını belirtti. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ayrıca Çorlu'nun 1. sınıf bir ilçe olduğuna vurgu yaparak, "Göreve başlamam sebebiyle birçok sivil toplum kuruluşu, oda ve dernekler hoş geldin ziyaretinde bulundu. Bu ziyaretler çerçevesinde edindiğim izlenim Çorlu'nun gerçek anlamda saygın ve büyük bir ilçe olduğu. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odamızın Türkiye'de ilk 10 içerisinde yer aldığını öğrendim" dedi.

Okul çevrelerindeki güvenlik konusu ve uyuşturucu madde kullanımının engellenmesine ilişkin çalışmalara önem vereceğini de sözlerine ekleyen Sarılı, "Bu anlamda basın mensuplarımızla da paylaşım içerisinde bulunacağım" ifadelerine yer verdi.

Başkan Silistre derneğin çalışmalarını aktardı

Çorlu Gazeteciler Derneği Başkanı Levent Silistre ise derneğin yönetimi ve üyeleri adına Kaymakam Sarılı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek Çorlu Gazeteciler Derneği'nin çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Başkan Silistre, "2006 yılında kurulan derneğimiz Tekirdağ ili genelinde Basın İlan Kurumu nezdinde tek akredite dernektir. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu çatısı altında bulunan Marmara Gazeteciler Federasyonu'nun üyesiyiz. Derneğimiz aynı zamanda Federasyon Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. İlçemizde 3 günlük gazetenin yanında haftalık ve 15 günde bir yayınlanan gazeteler, radyolar ve dergiler var. Ulusal basının temsilciliklerini yapan arkadaşlarımız ve internet medyacılığı üzerinden habercilik yapan kuruluşlarımız var. İlçemiz adına ortaya konan her türlü sosyal sorumluluk projelerinde basın anlamında destek olarak fayda sağlamaya çalışıyoruz. Tekirdağ'ın tüm ilçelerinden üyelerimiz var" dedi.

Başkan Silistre konuşmasının sonunda Kaymakam Cafer Sarılı'yı dernek binasında ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını da ifade etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.