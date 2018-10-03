Çorlu Gençlik Merkezi bağımlılığa savaş açtı

Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde yer alan okullar bölgesine giderek gençleri bağımlılık yapan maddeler konusunda uyaran Çorlu Gençlik Merkezi görevlileri Yeşilay ile birlikte hazırlanan bilgilendirici broşürleri de öğrencilere dağıttı. Gençleri bağımlılık yapıcı zehirleyici maddelerden uzak tutma çabasında olan Çorlu Gençlik Merkezi'nin benzer çalışmaları diğer okullarda ve çeşitli platformlarda sürdüreceği kaydedildi.