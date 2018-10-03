Çorlu Gençlik Merkezi çocuklarla meydanlara çıktı

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çorlu Gençlik Merkezi'nin yönetici ve personeli Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında çocuklarla bir araya gelerek etkinlik düzenledi.

Tekirdağ Çorlu Gençlik Merkezi yöneticilerinin teknolojik bağımlılığa hayır diyerek çocukları sokağa davet ettikleri etkinlik Çorlu Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi. Geleneksel çocuk oyunları arasında yer alan ancak unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynayan Çorlu Gençlik Merkezi görevlileri çocuklara balon ve şeker ikramında da bulundu.

Çocuklara yönelik yüz boyama etkinliğinin de gerçekleştirildiği program gün boyu devam etti.