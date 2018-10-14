Çorlu Gençlik Merkezi dolup taşıyor

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği merkez adeta dolup taşıyor.

Çocuk ve gençleri, serbest zamanlarını planlayarak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hayata hazırlamak maksadıyla çaba sarf eden Çorlu Gençlik Merkezi, hem öğrencilerden hem de velilerden yoğun ilgi görüyor. İlkokul gruplarında matematik alanında Mine Beşiktepe, İngilizce'de Nilay Vatan ve Murat Sevindik, Kur'an'ı Kerim derslerinde Mustafa Özcan'ın gönüllü eğitmenlik yaptığı Çorlu Gençlik Merkezi'ndeki eğitimler başladı.

Öğrenci velileri de çocuklar için yapılan bu hizmetten dolayı son derece mutlu olduklarını dile getirerek Çorlu Gençlik Merkezi Ailesine katılmaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

Çorlu Gençlik Merkezi Müdürü Şafak Turan mutlu çocuk, mutlu aile, mutlu toplum sloganıyla hareket ettiklerini ifade ederek tüm çocuk ve gençleri yeni açılacak olan drama, mangala, halk oyunları, masa tenisi ve keman eğitimlerine beklediklerini kaydetti.