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Çorlu Gençlik Merkezi'nden kitap toplama kampanyası

Tekirdağ Çorlu Gençlik Merkezi tarafından Çorlu Kaymakamlığı destekleriyle kitap toplama kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında vatandaşlardan okudukları kitapları evlerinde saklamamaları başkalarının da okumaları için kütüphaneye bağışlamaları istendi.


"Oku, evde saklama, kütüphaneye bağışla" sloganıyla başlatılan kitap toplama kampanyasıyla ilgili Çorlu Gençlik Merkezinden yapılan açıklamada "Çorlu Gençlik Merkezi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Gençlerin İyilik Ağacı projesi kapsamında ihtiyaç sahibi okullarımızı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığı ile tespit ettik. İlk olarak kaymakamlığımız önderliğinde Havuzlar Ortaokulu bahçesine fidan dikerek başladığımız projemize Çorlu İlçe Halk Kütüphanesi ve özellikle Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisleri Topluluğu öğrencisi gençlerimizin de desteği ile devam ediyoruz. Bu kampanyada hedef, kütüphanesi kitap dolu okullar, yemyeşil okul bahçeleri ve rengarenk okul duvarları" denildi.

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