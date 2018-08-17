Çorlu Havuzlar Mahallesi’nin su problemi çözüldü

Son zamanlarda yapılaşmanın hızla arttığı Havuzlar Mahallesi’nde, zaman zaman yoğun kullanıma bağlı olarak su yetersizliği yaşanmaktaydı. Hidroforu olmayan ve yüksek katlarda bulunan aboneler yeteri kadar su alamıyor ve tazyik problemi yaşıyordu. Vatandaşların mağduriyetini gidermek için TESKİ Çorlu Şube Müdürlüğü ekipleri derhal bir çalışma başlattı. Orhan Kemal Caddesinde yapılan çalışmalar neticesinde çapı dar olan şebeke hattı, çapı daha geniş olan içme suyu boruları ile değiştirildi. Böylece yüksek kesimlere de su ulaşması sağlandı.

Yapılan çalışmaların ardından, Havuzlar Mahalle Muhtarı Ahmet Özgür ve su sorunu yaşayan mahalle sakinleri, sorunun tamamen ortadan kalktığını, artık tazyikli bir şekilde sürekli su alabildiklerini ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Mahalle sakinleri, çalışmayı yapan TESKİ emekçilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.