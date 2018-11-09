Çorlu Hayvan Bakımevi'ne ziyaretçi akını

Sokak hayvanlarının tedavi, rehabilitasyon ve popülasyonlarını kontrol altına almak amacıyla kısırlaştırma prosedürleri hizmetlerini yerine getiren, hafta içi her gün saat 9.30-11.30 ve saat 14.00-16.30 arasında ziyaretçilere açık olan Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, bir aylık zaman diliminde de yaklaşık 500 öğrenci, öğretmen ve vatandaşı ağırladı.

Ziyaretlerde çocuklara hayvan sevgisini aşılamanın yanında, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında bilgilendirmeler ve sokak hayvanları hakkında bilinçlendirmeler yapıldı.

Öğrenciler ve vatandaşlar ziyaretler sırasında sokak hayvanlarını sevebilme ve besleyebilme imkanı buluyor.