İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorlu Hayvan Bakımevi'ne ziyaretçi akını

Kapılarını vatandaşlara açan Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, son bir aylık zaman dilimi içinde yaklaşık 500 ziyaretçiyi ağırladı.


Sokak hayvanlarının tedavi, rehabilitasyon ve popülasyonlarını kontrol altına almak amacıyla kısırlaştırma prosedürleri hizmetlerini yerine getiren, hafta içi her gün saat 9.30-11.30 ve saat 14.00-16.30 arasında ziyaretçilere açık olan Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, bir aylık zaman diliminde de yaklaşık 500 öğrenci, öğretmen ve vatandaşı ağırladı.


Ziyaretlerde çocuklara hayvan sevgisini aşılamanın yanında, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında bilgilendirmeler ve sokak hayvanları hakkında bilinçlendirmeler yapıldı.


Öğrenciler ve vatandaşlar ziyaretler sırasında sokak hayvanlarını sevebilme ve besleyebilme imkanı buluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.