Çorlu iftarda buluştu

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile 5 bin Çorlulu oruçlarını birlikte açtı.

Ramazan ayı boyunca başta Çorlu Belediyesi Aşevi olmak üzere Çorlu’nun çeşitli mahallelerinde düzenlenen iftar yemeği organizasyonları, Cumhuriyet Meydanı’nda Belediye binası önünde son buldu.

Yaklaşık 5 bin Çorlulunun buluştuğu ramazan ayının son iftar yemeği organizasyonunda halka hitap eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Bu yılki iftarlarımızın sonuncusunu düzenliyoruz. Hepinize katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki şehrimizde 81 ilden vatandaşımızla huzur, birlik ve beraberlik içerisinde iftarlarımızı gerçekleştirdik. Bu süreç içerisinde belediye aşevimizde iftarlarımızı hazırladık ve 26 mahallemizde yaklaşık 55 bin vatandaşımızla bir araya gelme imkanı bulduk. Bu süreçte iftarlarımıza destek olan hayırsever vatandaşlarımıza ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden iftarlığımızın hazırlığında emek sarf eden belediye çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Kendilerinden Allah razı olsun. Bu vesileyle hepinizin Ramazan bayramını kutluyor, tuttuğunuz oruçların kabul olması dileklerimle hayırlı akşamlar temenni ediyorum" dedi.

Başkan Sarıkurt’un konuşmasının ardından devam eden iftar yemeği organizasyonu sofra duasıyla sona erdi.