Çorlu İhtisas Vergi Dairesi kuruldu

Çorlu İhtisas Vergi Dairesi Başkanı Celil Eskici, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç’ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Tekirdağ il genelindeki 10 bin TL ve üzeri iade işlemlerinin Çorlu İhtisas Vergi Dairesi’nce yapılacağını kaydeden Çorlu İhtisas Vergi Dairesi Başkanı Celil Eskici, “Şu anda 11 personel ile çalışmaya başladık. Personel sayımız kısa sürede 25’e çıkacak. Çorlu’dan Tekirdağ’ın tamamına yönelik hizmet sunacağız” dedi.

Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç da Çorlu İhtisas Vergi Dairesi Başkanı Celil Eskici ve kurum personeline çalışmalarına başarılar diledi.