Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Güçlü emekli oldu

Yaş haddinden ötürü emekliye ayrılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Güçlü, yayımladığı veda mesajında, “3 yılı aşkın bir süredir ilçe milli eğitim müdürü olarak görev yaptığım Çorlu ilçemizden yaş haddinden emekliliğim nedeniyle 27 Kasım 2017 tarihi ile görevimden ayrılmaktayım. Gerek aldığım devlet terbiyesi ve gerekse ailemiz ve muhitimizden devşirdiğimiz değerlerimiz icabı bu güne kadar şahsıma tevdi edilen her vazifeyi aşkla yapmaya, mesai mefhumu düşünmeksizin yürüttüğüm vazifenin hakkını vermeye çalıştım. Üşenmeden, gücenmeden işleri bir adım öteye taşımanın gayreti içinde oldum. Bunu yaparken de başta ailemin olmak üzere, devlet büyüklerimizin, amirlerimin ve nihayet mesai arkadaşlarımın katkısı ve teşvikini asla unutamam. Bundan dolayı kendilerine müteşekkirim. Buradan ayrılırken, beşeriyetin gereği veya görevim icabı olanlar hariç, kimseyi nefsim için kırmamış olduğumu umarım. Bu anlamda inşallah üzerime bir hak doğmaz Kimsenin üzerinde de bir hakkımın kalmadığını kabul ederim” dedi.

"Güzel duygular, iyi hatıralarla ayrılıyorum"

’Meslek hayatımın 3 buçuk yılını yaşadığım Çorlu’ dan ayrılırken, güzel duygular, iyi hatıralarla ayrılıyorum’ diyen, Güçlü, “Yöneticisinden, öğrencisine kadar eğitimin tüm paydaşlarıyla verimli bir zaman geçirdiğimizi düşünüyorum. Öğrenci velisinden çarşıdaki esnafa kadar herkes ve her kesimle sevgi ve saygı içindeki ilişki ve iletişimi de içtenlikle hatırlayacağım. Elbette sevdiğiniz ve sevildiğinizi umduğunuz yerlerden ayrılıklarda burukluk hissedersiniz. Bu duygularla Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden ayrılırken geri de kalan herkese içtenlikle veda ediyor, bundan sonra da eğitim-öğretim hizmetlerinin göreve başlayacak ilçe milli eğitim müdürünün liderliğinde daha öteye taşınacağı inancımı samimiyetle paylaşmak istiyorum. Baştan beri ilgi ve desteklerini esirgemeyen tüm mesai arkadaşlarıma minnettarım. Haklarını helal etmelerini diliyorum. Hoşça kalın, Allah’a emanet olunuz” ifadelerini kullandı.