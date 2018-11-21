Çorlu Jandarma Komutanı Korkmaz, Başkan Sarıkurt ile görüştü

Tekirdağ Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Birkan Korkmaz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u ziyaret etti.
Tekirdağ Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Birkan Korkmaz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde Çorlu'da görevine başlayan Jandarma Üsteğmen Birkan Korkmaz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un hayırlı olsun ziyaretinin ardından iade-i ziyarette bulundu.
Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Erdoğan Demirci, Hülya Perin, Kemaleddin Avcı, Oktay Çolpan ve Serhad Çatalkaya'nın da hazır bulunduğu ziyarette Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Birkan Korkmaz'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken yeni görevinde başarılar diledi.
Başkan Sarıkurt, Jandarma Komutanı Korkmaz'a Çorlu Belediyesinin devam eden çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verirken görüş alışverişinde bulundular.