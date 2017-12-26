Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 19:15

Çorlu jandarması 8 ton hırsızlık malı ele geçirdi

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi başta olmak üzere il genelinde son 1 yılda yüksek gerilim hatlarından çalınan 8 ton malzeme ele geçirildi.

Çorlu jandarması 8 ton hırsızlık malı ele geçirdi

26 Aralık 2017 19:15


Türkiye Elektrik İşletmeleri A.Ş. (TEİAŞ) ekiplerince Tekirdağ il genelinde gerçekleştirilen yüksek gerilim hattı çalışmaları sırasında yaşanan hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçen Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüksek gerilim hatları çalışmalarından çalınan profil, galvanizli boru ve köşebentler Çorlu’da faaliyet gösteren bir hurdacıda ele geçirildi. Çalıntı malzemelerin izini süren jandarma ekipleri yaklaşık 8 ton çalıntı malzemeyi işyerinde buldu.


Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak işyeri sahibi B.T. adlı hurdacıyı ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
13
°
C
Sisli
  • Çarşamba
    Sisli
    13°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    12°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç