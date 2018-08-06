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06 Ağustos 2018 14:41

Çorlu Kalesi’nin turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor

Çorlu’nun önemli tarihi yapılarından biri olan Çorlu Kalesi’nin gün yüzüne çıkarılması ve kültürel turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Çorlu Kalesi’nin turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor

06 Ağustos 2018 14:41


Yakın zaman içerisinde Çorlu’nun üstün sanayi özelliği yanında kültürel kimliğini ön plana çıkarmak ve ülkemizin en önemli kentlerinden biri konumuna geçmesini sağlayacak yol haritasının belirlenmesine katkıda bulunmak için oluşturulan Müzeler ve Kültür Yatırımları Master Plan Raporu’ndaki en önemli kültürel miraslardan biri olan Çorlu Kalesi’nin turizme kazandırılması ile ilgili çalışmalar doğrultusundaki teşrif ve tanzim çalışmaları kapsamında drone ve 3D lazer taramasıyla mevcut duvarların rölöve projeleri hazırlanarak onaylanması için Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulacak.


Namık Kemal Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Ahi Evran Üniversitesi’nden Arkeolog Ömer Uzunel tarafından gerçekleştirilen taramalar, Çorlu Kalesi’nin turizme kazandırılması için sürdürülen çalışmalarda önemli bir adım olacak.




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