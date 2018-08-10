Çorlu Kent Belleği Müzesi çalışmaları sürüyor

Mülkiyeti Çorlu Belediyesine ait olan 1903 yılında hizmete açılan ve 2015 yılında restorasyonu tamamlanarak çeşitli organizasyon ve sergilere ev sahipliği yapan tarihi belediye binasının artık Kent Belleği Müzesi olarak kullanılması için konsept proje çalışmaları tamamlanma aşamasına gelindi.

Hazırlanan master plan raporu kapsamında yapılması planlanan Muhacir Evi, Bakan Kültür Merkezi, Balkan Yemekleri Deneyim Merkezi ve benzeri gibi çeşitli tarihi mirasın ortaya çıkarılması için yapılacak merkezlerden ilk ve en önemli aşama olarak hazırlanacak müze ile şehrin kuytu köşelerinde kalmış kent ile ilgili bilgi, belge ve dokümanlar yine tanıkların ağzından müze içerisinde kurulacak ekranlar aracılığıyla ziyaretçilere sunulacak. Müze ile Çorlu’da eksikliği hissedilen bir nokta daha vatandaşların hizmetine sunulmuş olacak.

Proje ile Çorlu’nun özgün kaynaklarını ortaya çıkarmak, planlı bir şekilde doğal ve kültürel miras alanlarını korumak, onarmak, restore etmek ve hikayesini tüm dünya ile paylaşabilecek müzeler, etkinlikler, projeler tasarlayarak ortaya çıkarmak amaçlanıyor.