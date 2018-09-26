Çorlu Kent Konseyi Genel Kurulu toplandı

Atatürk Kent Enstitüsü'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda açılış konuşmasını Çorlu Kent Konseyi Başkanı İlhan Kurt yaptı. Toplantıda Çorlu Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Canan Naciye Yurdseven, Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şefika Koca ve Gençlik Meclisi Başkanı Onurcan Kaynak, yaptıkları çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi aktardı.

Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediyesi tarafından hazırlanan projeler ve yürütülen çalışmalar hakkında Çorlu Kent Konseyi üyelerine bilgi vererek konseyin çalışmaları hakkında da bilgiler aldı.

Konuşmaların ardından konsey delegeleri söz alarak görüşlerini aktarırken yapılan görüş alışverişinin ardından Çorlu Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı sona erdi.

Toplantıya kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve dernek temsilcilerinden oluşan genel kurul delegeleri katıldı.