Çorlu KOM ekipleri tarihi eser ele geçirdi

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Grup Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri yol denetiminde durdurdukları araç içerisinde tarihi eser ele geçirdi.

Çorlu KOM ekipleri, şehir merkezi girişinde yaptıkları yol uygulamasında, durumunda şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada iki ayrı şahıs ve toplam 56 parça Bizans vee Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen para, yüzük ve heykel şeklinde tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserlere el koyan Çorlu KOM ekipleri, araçta bulunan A.K. ve G.M. adlı şüphelileri de gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.