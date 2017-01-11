Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 17:44

Çorlu KOM ekipleri tarihi eser ele geçirdi

Çorlu KOM ekipleri tarihi eser ele geçirdi

11 Ocak 2017 17:44

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Grup Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri yol denetiminde durdurdukları araç içerisinde tarihi eser ele geçirdi.
Çorlu KOM ekipleri, şehir merkezi girişinde yaptıkları yol uygulamasında, durumunda şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada iki ayrı şahıs ve toplam 56 parça Bizans vee Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen para, yüzük ve heykel şeklinde tarihi eser ele geçirildi.
Tarihi eserlere el koyan Çorlu KOM ekipleri, araçta bulunan A.K. ve G.M. adlı şüphelileri de gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç