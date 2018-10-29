Çorlu Master'dan SMA hastalarına destek

Trakya Veteranlar Futbol Ligi'nde mücadele eden Çorlu Master Futbol takımı sahaya SMA hastalarına destek mesajı içeren pankartla çıktı.

İlk olarak çocukluk döneminde belirtileri görülen tıp dilince Spinal Müsküler Atrofi (SMA) olarak adlandırılan ve halk arasında ise daha çok 'Gevşek Bebek Sendromu' olarak bilinen hastalık nedeniyle son yıllarda bu hastalıktan ölen bebek sayısının artış göstermesi, başta sosyal medya olmak üzere pek çok mecrada konuşulmaya başlanmıştı.

SMA'lı çocukların ailelerinin Ankara'da Sağlık Bakanlığı önündeki ilaç bekleyişlerinin sürdüğü günlerde bu hastalığa dikkat çekmek amacıyla Çorlu Master Veteran Futbol Takımı da sahaya bu hastalığı gösteren pankartla çıktı.

Çorlu Belediyesi Şehir Stadı'nda Muratlı Veteran takımıyla oynanan maçı ise Çorlu ekibi 8 - 2 gibi farklı bir skorla kazandı.