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05 Aralık 2017 19:10

Çorlu Masterler şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor

Trakya Veteranlar Ligi’nde mücadele eden ve kadrosunda Çorluspor başta olmak üzere pek çok önemli kulüpte profesyonel futbol oynamış isimlerin yer aldığı Çorlu Masterler takımı şampiyonluk yolundaki yürüyüşüne emin adımlarla devam ediyor.

Çorlu Masterler şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor

05 Aralık 2017 19:10


Genel kaptanlığını Serkan Baytan’ın teknik direktörlüğünü adı Çorluspor’un efsane futbolcularından Alekber Berker’in takım kaptanlığını da Salih Sezgin’in yaptığı Çorlu Masterler takımında Galatasaray’ın UEFA kupasını kazandığı kadroda yer alan Osman Coşkun, Eskişehirspor takımında forma giymiş olan Ömer Belgin ve Adanademirspor forması giymiş olan Ayhan Kaynak’ın da yer aldığı Çorlu Masterler takımı ligin ilk yarısını zirvede tamamladı.


Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç’ın da forma giydiği dönemlerde kaptanlık bandıyla sahada yer alan Çorlu Masterler futbol takımı 40 yaşından sonra da olsa sporun birleştirici gücünü gözler önüne serme adına önemli bir görev üstleniyor.




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